شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلق الرحلات مع الصين واليابان بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية اليوم عن تعليق رحلاتها إلى الصين واليابان لغاية الخامس عشر من مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أنه تم اتخاذ هذا القرار كإجراء وقائي نظراً لاستمرار انتشار هذا الفيروس بشكل سريع في الصين واليابان، مشيراً إلى أنه تم إخطار المسافرين بهذا القرار مسبقًا.

وأضاف أنه سيتم مراجعة الوضع بعد الخامس عشر من مارس المقبل لاتخاذ القرار المناسب حول استئناف الرحلات إلى الصين واليابان.

وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان باكستان عن إغلاق حدودها مع إيران التي تواجه أيضاً انتشار هذا الفيروس القاتل.