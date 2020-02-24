بري:قطاعا الصناعة والزراعة هما الرافعة الأساسية لبناء إقتصاد وطني منتج

إعتبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "قطاعي ​الصناعة​ و​الزراعة​ هما الرافعة الأساسية التي يمكن ​البناء​ عليها لإعادة بناء إقتصاد وطني منتج، ومن خلالهما ايضاً نستطيع خلق فرص عمل للشباب ال​لبنان​ي والحد من ​البطالة​ و​الهجرة​".

وطمأن بري رئيس ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين ​فادي الجميل​ ووفد من اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، الى ان ما يحتاجه القطاع الصناعي من اموال لتجاوز ​الأزمة​ الراهنة التي يمر بها القطاع سوف تتأمن وان ​الحكومة​ والوزارة المعنية بصدد إيجاد المخارج لتأمين كل ما يحتاجه الصناعيون بما يمكنهم من النهوض مجدداً.

وأكد بري ان كل القطاعات الإنتاجية في لبنان ربما تكون بحاجة الى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة، بإستثناء قطاعي الصناعة والزراعة، فهما القطاعان الوحيدان اللذان يجب حمايتهما وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لهما، بإعتبارهما الرافعة الأساسية التي يمكن البناء عليها لإعادة بناء إقتصاد وطني منتج، ومن خلالهما ايضاً نستطيع خلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من البطالة والهجرة، مشيراً الى انه بوسع الصناعيين اللبنانيين بما يمتلكون من خبرات وقدرات المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول ل​أزمة الكهرباء​ في لبنان.

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بدوره رئيس جمعية الصناعيين فادي جميل لفت إلى أن "زيارتنا اليوم هي لوضعه في اجواء ما يعاني منه قطاع الصناعة في لبنان من مشاكل وكعادته لمسنا منه كل التجاوب من اجل المساعدة في إيجاد المخارج والحلول".

وكان رئيس ​المجلس النيابي​ قد عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال إستقباله الوزير السابق ​محمد الصفدي​.

كما إستقبل بري الوزير السابق ​غازي العريضي​. وبعد الظهر التقى الرئيس بري وكيل سماحة المرجع ​الشيخ بشير النجفي​ في ​سوريا​ ولبنان العلامة الشيخ ​علي بحسون​ وسماحة السيد محمد صولي والسيد ناجي عطوي.