دياب بحث مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بملفي المستلزمات الطبية وزيادة موازنة وزارة الصحة

بحث رئيس مجلس الوزارء ​حسان دياب​ مع نقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ بموضوع الحصول على المستلزمات الطبيّة، وإمكانيّة زيادة موازنة ​وزارة الصحة العامة​، بهدف تغطية معالجة المرضى الّذين أصبحوا من دون تغطية صحيّة. إضغط للمزيد

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