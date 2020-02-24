عزالدين: صفقة القرن التي لم يوقع عليها أحد من الفلسطينيين لا قيمة لها

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، أن "​صفقة القرن​ التي لم يوقع عليها أحد من ال​فلسطين​يين، لا قيمة ولا اعتبار لها، وهذا يكشف حجم الانحياز الأميركي والتطابق في الرؤى والمواقف والأهداف التي يسعى لأجلها العدو الصهيوني، وعليه، فغننا نحيي الموقف الفلسطيني الموحد شعباً وفصائلاً وأفراداً الذين لم يوقعوا ورفضوا التوقيع والتنازل عن فلسطين".

وخلال لقائه وفدا من ​الشباب العربي​ من مختلف ​الدول العربية​، شدد عز الدين على "أننا في ​حزب الله​ و​المقاومة​ قد أعلناها سابقاً ونعلنها اليوم، بأنه مهما حاول البعض أو الكثيرون أو صناع القرار، ومهما فعلوا وفاوضوا وحاولوا من تآمر على فلسطين، سواء على مستوى دول عظمى أو دول عربية أو ما شابه، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً وباتاً أن نتنازل عن ذرة تراب من تراب فلسطين، ولو بقينا لوحدنا في مواجهة هذا الكيان الصهيوني، فإننا سنستمر في المقاومة والمواجهة وعدم التفريط بأي من المقدسات".

ولفت إلى أن "خيار المقاومة في ​لبنان​ أنتج تحريراً لأرض احتلها العدو الصهيوني لأول مرة في تاريخ هذا الصراع، وأيضاً أنتج خيار المقاومة خروجاً مذلاً إسرائيلياً من ​قطاع غزة​ بفعل المقاومة و​الانتفاضة​، وعليه، فإننا نؤمن بأن خيار المقاومة هو خيار هذه الأمة، وهو الأفضل والطريق ​الأقصر​ للوصول إلى الحقوق والتحرير وحماية المقدسات والأرض".