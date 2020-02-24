جمعة: الحكام العرب الذين يصفقون ويلهثون وراء الأميركي يخافون على عروشهم

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة، في كلمة ألقاها خلال الإحتفال الذي أقامته "الجبهة الديمقراطية" في مخيم الجليل في بعلبك، لمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لتأسيسها، أن "اليوم الذي نصلي فيه بالقدس الشريف هو اليوم المنشود والذي سيتحقق قريبا عبر الأبطال من المجاهدين ومن أبناء فلسطين والقضية الفلسطينية".ورأى أن "ما تفعله كل فصائل المقاومة على امتداد العالمين العربي والإسلامي، يؤكد لنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وإلا لماذا يضطر هذان الغبيان المأزومان دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أن يعلنا صفقة من جهة واحدة"، معتبرا أنه "لولا أنهما مأزومان متهمان بالفساد في الداخل وبالفشل في الخارج، لما قاما بهذه الحماقة".
وأشاد "بأبطال فلسطين وجهادهم وبدماء الشهداء التي ارتقت ومن بينها دماء الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني التي بفضلها نعيش أيامنا هذه"، مؤكدا أن "العودة هي الهم الأساس اليوم، والمهم أيضا هو الصلاة في القدس الشريف، وهذا الهم وهذه القضية التي حملها الشهيد القائد قاسم سليماني ولم يكن همه أن يظهر على الإعلام، بل عمل بصمت لمصلحة هذه القضية".
ولفت إلى أن "قلة قليلة هم الذين يؤمنون اليوم بالقضية الفلسطينية"، معتبرا أن "الحكام العرب الذين يصفقون ويلهثون وراء الأميركي والإسرائيلي، خانعون ويخافون على عروشهم".
وشدد على "ضرورة التنبه إلى ما يقوم به العدو الصهيوني من أعمال استيطانية لتطويق القدس عبر إنشاء وحدات استيطانية جديدة"، مؤكدا ضرورة "مواجهة الصفقة المزعومة بالفعل لا بالكلام فقط، كما يمنع المجاهدون في فلسطين العدو الصهيوني من الدخول إلى غزة بعزيمة وإرادة صلبة تتحدى كل الجغرافيا".
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