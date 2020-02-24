طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يستقر تدريجيا ابتداء من مساء يوم الثلاثاء، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ وتتساقط ​أمطار​خفيفة متفرقة أحياناً، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة. يستقر ​الطقس​ تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر ​الامطار​ مساءً ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.