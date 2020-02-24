إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 152 حالة

أعلنت هيئة الدفاع المدني في العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 إلى 152 حالة.
ويتواجد أغلب الحالات في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، كما أن هناك حالات إصابة في أقاليم فينيتو وإميليا- رومانيا وبيمونتي ولاتسيو.
وأوصى معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، المسافرين العائدين من إيطاليا بزيارة الطبيب في حال أصابهم سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أزمة في التنفس في غضون الأيام الـ14 بعد عودتهم إلى ألمانيا.
كما أوصى المعهد هؤلاء الأشخاص بالبقاء في البيوت والحفاظ على مسافة أو الاستدارة بوجوههم عند السعال أو العطس أو وضع ساعدهم أو منديل على الفم والأنف في هذه الحالة، وأوصى المعهد أيضًا بغسيل اليد بالصابون بانتظام وبشكل دقيق.
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