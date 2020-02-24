بابا الفاتيكان يحذر من صفقة القرن

حذر البابا فرانسيس من الحلول "غير العادلة" الهادفة لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحسب "أسوشيتد برس" أعرب فرانسيس في خطاب ألقاه اليوم الأحد في أثناء زيارة إلى مدينة باري الساحلية الإيطالية الجنوبية لنشر السلام في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط​، عن أسفه لما يحدث في مناطق الحرب والصراع العديدة، بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وتحدث فرانسيس عن "الصراع الذي لم يحل بعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع خطر عدم إيجاد حلول عادلة، وبالتالي مواجهة أزمات جديدة".

ولم يذكر البابا أي مقترحات محددة.