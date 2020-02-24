تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي

قال موقع « سايت » الذي يرصد مواقع الجماعات الارهابية على الإنترنت اليوم الأحد إن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وترى الولايات المتحدة فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.