الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج مواطننا المصاب بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حالياً في الكويت الذي أُصيب بفيروس كورونا الجديد بعد عودته من إيران .مشيرة إلى أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه، وسيتم متابعة حالته وفقاًللتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأهابت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبةفي أي استفسار يخص الفيروس. مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم مواطن سعودي، مبينةً أنهم تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن.
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