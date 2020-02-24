حصة المجموعة فاقت 508 مليون في 2019 صافي أرباح مصرف المغرب يتراجع بـ13.6 %

قدم نائب المدير العام لمجموعة مصرف المغرب، كريم الدويري، في الدار البيضاء، حصة المجموعة من صافي الأرباح التيبلغت 508.8 مليون درهم سنة 2019، وهو ما يعني تسجيل انخفاض نسبته 13.6 في المائة مقارنة مع العام قبل الماضي.

وأوضح الدويري خلال عرض للنتائج المالية للمجموعة برسم سنة 2019، أنه بعد إبطال مفعول العناصر الاستثنائية لسنة2018 (تفويت جزء من أرض “les arenes”) والعناصر غير المتواترة لسنة 2019 (المراقبة الجبائية)، حققت حصةالمجموعة بشأن الأرباح الصافية مع متم السنة الفارطة مبلغ 546 مليون درهم، مشيرا إلى أن مجلس إدارة مصرف المغربسيقترح على الجمع العام القادم توزيع الأرباح بقيمة 18.7 درهم للسهم الواحد مقابل 8 دراهم بالنسبة للسنة المالية2018. وأضاف أن النتيجة الإجمالية للاستغلال الموطد سجلت تحسنا بنسبة 5.4 في المائة سنة 2019، أي بقدر 1.11 مليار درهم، مع إدماج التحملات العامة للاستغلال المرتفعة بما نسبته 3.4 في المائة، مشيرا إلى أن معامل الاستغلال تحسنبزيادة قدرها 49 نقطة أساسية مقارنة مع 2018.

وبغض النظر عن العناصر الاستثنائية المسجلة في 2018 والعناصر غير التراجعية في 2019، حققت النتيجة الإجماليةللاستغلال في 2019 ارتفاعا بلغت نسبته 6.3 في المائة، وتحسن معامل الاستغلال بنسبة 91 نقطة أساسية بنسبة 51.5 في المائة.

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وذكر كريم الدويري أن مصرف المغرب خصص سنة 2019 مبلغا إجماليا قدره 272.2 مليون درهم، يهم أساساالاستثمارات المعلوماتية ومشروع المقر الجديد. وبلغ الصافي البنكي المعتمد على مختلف مهن المجموعة 2.402 مليار درهمفي متم دجنبر 2019، بزيادة نسبتها 4.3 في المائة مقارنة بـ2018.

وبالنسبة للشق المتعلق بالنشاط التجاري، على النحو الذي قدمه عضو المجلس التنفيذي المسؤول عن قطب التنمية، محمدكتاني، فإن مصرف المغرب مستمر في مواكبته لتنمية اقتصاد المغرب . وأضاف أن نشاط منح القروض للخواص ارتفع بنسبة6.6 في المائة لما قدره 18.450 مليار درهم، وذلك بفضل التوجه الجيد للإنتاج الذي بلغ 4.592 مليار درهم خلال السنةالماضية، ما رفع حصص المجموعة في السوق إلى 6.71 في المائة من قروض السكن (+7 نقاط أساسية)، و7.3 في المائةعلى مستوى قروض الاستهلاك (+43 نقطة أساسية).

وفيما يتعلق بسوق المقاولات، فقد سجلت المجموعة أداء إيجابيا على قروض التجهيز (+7.6 في المائة) والتأجير (+10.6 فيالمائة) والقروض قصيرة الأجل (+4.6 في المائة).6