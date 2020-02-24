شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن أول إصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتؤكد وزارة الصحة البحرينية أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض و تطبيق اجراءات العزل المعتمدة عليهم.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير الدولية والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.
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