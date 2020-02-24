شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تنظر 20 اقتراح برغبة أبرزها عن الاتصالات وشبكات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الإثنين، نظر 20 اقتراحً برغبة مقدمة من النواب لحل مشاكل المواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات، ولتوفير الخدمات الناقصة فى مجالات عديدة، ويأتى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن مد وتوصيل شبكات التليفون الأرضي وإنشاء سنترالين بمناطق شندودة بالمنطقة الريفية غرب القناة ومنطقة عيون موسى شرق القنال التابعتين لحى الجناين – محافظة السويس، وأيضا والاقتراح المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيره، بشأن إصلاح أبراج الاتصالات بمحافظة شمال سيناء، وخصوصًا مدينة الشيخ زويد، ووالاقتراح المقدم من النائبين: مهدى العمدة، وأحمد رسلان، بشأن معاناة المنطقة الغربية من مدينة مطروح العاصمة وغربا حتى مدينة السلوم من عدم التغطية بشبكات الاتصالات المختلفة – محافظة مطروح، وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن تزويد منطقة الدواجن بحلوان بخدمة التليفون الأرضي – محافظة القاهرة، والاقتراح من النائبة مي البطران، بشأن ضرورة إدخال وسائل تكنولوجيا حديثة في المزارات السياحية.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، تعقد 10 اجتماعات الأسبوع المقبل، من الأحد 23 فبراير حتى الأربعاء 26 فبراير، تناقش خلالها نحو 130 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، لحل مشاكل المواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات، ولتوفير الخدمات الناقصة فى مجالات عديدة.

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وتتناول اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة 130 اقتراحًا برغبة تتعلق بمطالب بتوصيل الغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعى، ومشكلة تعيين نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى شركات البترول، وكذلك فيما يخص وزارة التنمية المحلية سواء بإنشاء وحدات محلية جديدة أو إنشاء أسواق أو رصف طرق داخلية وتطوير كبارى، كما تتعلق مشكلات فى ملف التربية والتعليم، لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول والعجز فى عدد المدارس، فتتناول الاقتراحات برغبة المعروضة على اللجنة، طلبات بإنشاء مدارس جديدة والإحلال والتجديد لمدارس قائمة.