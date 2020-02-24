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انطلاق تمرين سعودي أمريكي لتعزيز الأمن البحري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

انطلق اليوم الأحد، التمرين البحري السعودي الأمريكي المشترك "المدافع البحري" في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل شرقي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين "المدافع البحري" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه. يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبان العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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