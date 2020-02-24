رئيس الصين يقر بـ "ثغرات" في مواجهة أزمة كورونا "المعقدة"

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ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الرئيس الصيني قوله إن فيروس كورونا يعتبر "أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.. هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا".
وأضاف "جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة"، مقرا بوجود "ثغرات" في حملة مكافحته.
ولفت إلى أن تأثيرات الفيروس، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مضيفا "لكن سنحاول التقليل منها".
شاهد ايضًا- منظمة الصحة العالمية: فرص منع تفشي كورونا المستجدّ "تضيق"
مقدم من أ ف ب
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العراق يمنع دخول الوافدين من إيران خشية انتقال فيروس كورونا المستجد
إثر إعلان طهران عن وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، قرر العراق منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، مستثنيا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي، علماً أن عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع الجمعة الى أربع.AFP
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انتخابات تشريعية في إيران يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون
شهدت إيران الجمعة انتخابات تشريعية يتوقع أن يستفيد المحافظون من تدني نسبة المشاركة فيها بسبب رفض ترشيحات آلاف الإصلاحيين والمعتدلين، وشعور الكثيرين بالخيبة إزاء أداء الحكومة.AFP
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أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل
اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع شباط/فبراير.AFP
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منظمة الصحة العالمية: فرص منع تفشي كورونا المستجدّ "تضيق"
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يأتي حديث شي جين بينغ في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين إلى 2,400، الأحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا في مقاطعة هوبي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.
كما أعلنت لجنة الصحة في هوبي عن 630 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين إلى قرابة 77 ألف حالة.
وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين يقر بـ "ثغرات" في مواجهة أزمة كورونا "المعقدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.