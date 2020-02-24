رئيس الصين يقر بـ "ثغرات" في مواجهة أزمة كورونا "المعقدة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الصيني في إحدى الجولات ويرتدى كمامة واقية بسبب كورونا

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الرئيس الصيني قوله إن فيروس كورونا يعتبر "أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.. هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا".

وأضاف "جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة"، مقرا بوجود "ثغرات" في حملة مكافحته.

ولفت إلى أن تأثيرات الفيروس، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مضيفا "لكن سنحاول التقليل منها".

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مقدم من أ ف ب

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أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع شباط/فبراير. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان منظمة الصحة العالمية: فرص منع تفشي كورونا المستجدّ "تضيق" AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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يأتي حديث شي جين بينغ في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين إلى 2,400، الأحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا في مقاطعة هوبي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

كما أعلنت لجنة الصحة في هوبي عن 630 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين إلى قرابة 77 ألف حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.