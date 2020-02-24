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رئيس الصين يقر بـ "ثغرات" في مواجهة أزمة كورونا "المعقدة"

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الرئيس الصيني في إحدى الجولات ويرتدى كمامة واقية بسبب كورونا دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الصيني في إحدى الجولات ويرتدى كمامة واقية بسبب كورونا قال الرئيس الصينيي، شي جين بينغ، الأحد، إن أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد ما تزال "خطيرة ومعقدة"، مقرا بوجود ثغرات في مواجهتها.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الرئيس الصيني قوله إن فيروس كورونا يعتبر "أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.. هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا".

وأضاف "جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة"، مقرا بوجود "ثغرات" في حملة مكافحته.

ولفت إلى أن تأثيرات الفيروس، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي، أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مضيفا "لكن سنحاول التقليل منها".

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مقدم من أ ف ب

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منظمة الصحة العالمية: فرص منع تفشي كورونا المستجدّ "تضيق"

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يأتي حديث شي جين بينغ في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين إلى 2,400، الأحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا في مقاطعة هوبي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

كما أعلنت لجنة الصحة في هوبي عن 630 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين إلى قرابة 77 ألف حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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