شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:24 صباحًا, 24 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.

وبينت البعثة في بيان لها اليوم، أن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل الليبي محمد لملوم “التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.