بالفيديو .. جرافة إسرائيلية تقتل شاب فلسطيني وتنكل بجثمانه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين المحتلة

اقدمت قوات الإحتلال الاسرائيلي، على قتل احد الشبان الفلسطينيين اما عدسات الاعلام.

وقامت جرافات جيش الاحتلال بطريقة بشعة بتنكيل جثمان شهيد ارتقى في قصف استهدف عددا من الشبان شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتقدمت جرافة عسكرية إسرائيلية خارج الشريط الحدودي، باتجاه جثمان شهيد، كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منهم.

الجرافة العسكرية أخذت تنكل بجثمان الشهيد بمقدمتها الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة معها جثمانه.

وحاول بعض المزارعين والشبان الوصول إلى المصابين، فأطقلت قوات الاحتلال النار صوبهم، وأصابت اثنين منهم، مما أجبرهم على التراجع، ثم تقدموا مجددا، وتمكنوا من انتشال شاب كان قد أصيب في القصف وبقي عالقا.