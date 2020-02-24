نتانياهو يحذر من التدخل الخارجي بالإنتخابات المقبلة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من "خطورة الشائعات على مسار الانتخابات الاسرائيلية المقرر عقدها بعد أيام بالتزامن مع المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن "هناك جهات أجنبية قد تتدخل في العملية الانتخابية".
وأكد نتانياهو، أثناء عقده جلسة خاصة لتقييم موقف انتشار فيروس كورونا، على "مواصلة الاستعدادات لمنع انتشار الفيروس في إسرائيل وقد شددنا إجراءات الدخول من دول أخرى، لنضيف اليوم أستراليا وإيطاليا ودولا أخرى إذا لزم الأمر، فالاستعداد المفرط أفضل من الاستعداد الناقص".
وتعقد الانتخابات الإسرائيلية العامة في الثاني من الشهر المقبل، وهي الانتخابات العامة الثالثة في غضون عام بعد الانتخابات التي جرت في نيسان وأيلول من عام 2019.
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