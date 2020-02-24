سقوط 29 جريحا في هجوم على مسيرة مؤيدة لأبي أحمد في إثيوبيا

أعلنت ​الشرطة​ الإثيوبية في بيان رسمي عن "إصابة 29 شخصا في ​إثيوبيا​، خلال هجوم بالقنابل على ​مسيرة​ مؤيدة لرئيس الوزراء آبي علي أحمد ، مما أثار حالة عدم استقرار، خصوصاً قبيل الإنتخابات التي ستجري في آب المقبل".

ووقع الحادث في مدينة “أمبو” والتى تقع تقريبا على بعد 100 كم غرب العاصمة ​أديس أبابا​، وقد أجلت مفوضية ​الانتخابات​ في إثيوبيا الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 آب، بدل من 16 من الشهر نفسه