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سقوط 29 جريحا في هجوم على مسيرة مؤيدة لأبي أحمد في إثيوبيا

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أعلنت ​الشرطة​ الإثيوبية في بيان رسمي عن "إصابة 29 شخصا في ​إثيوبيا​، خلال هجوم بالقنابل على ​مسيرة​ مؤيدة لرئيس الوزراء آبي علي أحمد ، مما أثار حالة عدم استقرار، خصوصاً قبيل الإنتخابات التي ستجري في آب المقبل".

ووقع الحادث في مدينة “أمبو” والتى تقع تقريبا على بعد 100 كم غرب العاصمة ​أديس أبابا​، وقد أجلت مفوضية ​الانتخابات​ في إثيوبيا الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 آب، بدل من 16 من الشهر نفسه

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