سقوط 29 جريحا في هجوم على مسيرة مؤيدة لأبي أحمد في إثيوبيا

أعلنت الشرطة الإثيوبية في بيان رسمي عن "إصابة 29 شخصا في إثيوبيا، خلال هجوم بالقنابل على مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء آبي علي أحمد ، مما أثار حالة عدم استقرار، خصوصاً قبيل الإنتخابات التي ستجري في آب المقبل".
ووقع الحادث في مدينة “أمبو” والتى تقع تقريبا على بعد 100 كم غرب العاصمة أديس أبابا، وقد أجلت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 آب، بدل من 16 من الشهر نفسه
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