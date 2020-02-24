مصدر عسكري روسي: لا صحة لتقارير عن منع طائرات روسية من دخول رتل عسكري تركي قرية بريف إدلب

مصدر ​عسكري​ روسي: لا صحة لتقارير عن منع طائرات روسية من دخول رتل عسكري تركي قرية ب​ريف إدلب​

نفى مصدر عسكري روسي لقناة "روسيا اليوم"، "صحة تقارير تفيد بأن طائرات حربية روسيا أوقفت رتلا للقوات التركية في محافظة إدلب السورية"، معتبرا أن "هذا الخبر لا صحة له، وإنه نبأ كاذب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن "وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ناقش مع نظيره التركي، خلوصي أكار، القضايا المتعلقة بتسوية الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

واحتدمت الخلافات مؤخرا بين موسكو وأنقرة بخصوص الوضع في هذه المنطقة، على خلفية التقدم الذي تواصله القوات الحكومة السورية، منذ كانون الثاني الماضي، ضد المسلحين المتمركزين في مدينة إدلب وريفها.