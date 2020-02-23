أردوغان: قمة تركية فرنسية روسية ألمانية حول إدلب في 5آذار المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب ​أردوغان​ عن "إنعقاد قمة تركية فرنسية روسية ألمانية حول إدلب في 5آذار المقبل". وكان قد طلب أردوغان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المساعدة عبر "خطوات ملموسة" لمنع حدوث أزمة إنسانية في إدلب شمال سوريا. وكان قد أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ضرورة السيطرة على الحكومة السورية​ في إدلب"، وعبر الرئيسان عن "التزامهما بالاتفاقات السابقة بشأن إدلب".

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