الرئاسة التركية: البلاد خالية تماما من كورونا

أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها أت البلاد تخلو تماماً من أي مصاب بفيروس كورونا.
وقد ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بنهاية السبت، إلى 2500 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 77000، في حوالي 30 دولة حول العالم، غالبيتها الساحقة في الصين.
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