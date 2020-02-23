الرئاسة التركية: البلاد خالية تماما من كورونا

أعلنت ​الرئاسة التركية​ في بيان لها أت البلاد تخلو تماماً من أي مصاب ب​فيروس كورونا​.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بنهاية السبت، إلى 2500 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 77000، في حوالي 30 دولة حول ​العالم​، غالبيتها الساحقة في ​الصين​.