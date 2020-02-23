مسؤول في مستشفى بيروت الحكومي: ما من إحتكاك بين مرضى الكورونا والمرضى العاديين

لفت رئيس قسم ​الأمراض​ الجرثومية في ​مستشفى بيروت الحكومي​ بيار أبي حنا الى أن "المستشفى تعاني من نقص ب​المستلزمات الطبية​ لكننا نعمل على تأمينها بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​"، متمنيا أن "نستطيع مساعدة الحالات المصابة بالمرض على الشفاء، الا اننا لا زلنا بأول المراحل ونأمل أن يتحسن وضع المريضة".

وأكد أبي حنا أن "مرضى ​الكورونا​ موجودين في طابق معزول"، نافيا "وجود أي احتكاك بينهم وبين المرضى العاديين".

إضغط للمزيد