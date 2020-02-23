لفت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى بيروت الحكومي بيار أبي حنا الى أن "المستشفى تعاني من نقص بالمستلزمات الطبية لكننا نعمل على تأمينها بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية"، متمنيا أن "نستطيع مساعدة الحالات المصابة بالمرض على الشفاء، الا اننا لا زلنا بأول المراحل ونأمل أن يتحسن وضع المريضة".
وأكد أبي حنا أن "مرضى الكورونا موجودين في طابق معزول"، نافيا "وجود أي احتكاك بينهم وبين المرضى العاديين".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في مستشفى بيروت الحكومي: ما من إحتكاك بين مرضى الكورونا والمرضى العاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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