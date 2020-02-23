أبو شقرا: نعول على حكمة نعمه ودياب لحل مشكلة المحروقات خلال 24 ساعة

أكد نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنه "غيرمربح لأصحاب المحطات أن يبيعوا المازوت بالسعرالمعتمد على جداول الوزارة"، لافتا الى أن "هناك بواخر متوقفة في البحر بسبب غياب الاعتمادات الازمة لتفريغها".
وأشار أبو شقرا الى أنه "كان هناك لقاءات ايجابية مع رئيس الحكومة حسان دياب، لكن تبقى العبرة في التنفيذ، ونحن نطلب الحوار مع وزير الطاقة ريمون خجر، ووزير الاقتصاد راوول نعمه، ونحن متساهلون جدا حتى الآن لكن على الدولة ان تقابلنا بحلول، فرئيس الحكومة وعدنا بحلول بعد أن تأخذ الحكومة الثقة وبالنسبة لنا ما من ثقة للحكومة اذا ما لم تحل مشكلة المحروقات، كما يجب أن تحل مشكلة الدولار بالبلد".
وشدد على "اننا نعول على حكمة نعمه ودياب، لتحل المشكلة في ال24 ساعة القادمة، ونحن قلب واحد وقلبنا على المواطن وعلى زملائنا".
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