أبو شقرا: نعول على حكمة نعمه ودياب لحل مشكلة المحروقات خلال 24 ساعة

أكد نقيب موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أنه "غيرمربح لأصحاب المحطات أن يبيعوا ​المازوت​ بالسعرالمعتمد على جداول الوزارة"، لافتا الى أن "هناك بواخر متوقفة في البحر بسبب غياب الاعتمادات الازمة لتفريغها".

وأشار أبو شقرا الى أنه "كان هناك لقاءات ايجابية مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، لكن تبقى العبرة في التنفيذ، ونحن نطلب الحوار مع وزير ​الطاقة​ ريمون خجر، ووزير ​الاقتصاد​ راوول نعمه، ونحن متساهلون جدا حتى الآن لكن على ​الدولة​ ان تقابلنا بحلول، فرئيس الحكومة وعدنا بحلول بعد أن تأخذ الحكومة الثقة وبالنسبة لنا ما من ثقة للحكومة اذا ما لم تحل مشكلة المحروقات، كما يجب أن تحل مشكلة ​الدولار​ بالبلد".

وشدد على "اننا نعول على حكمة نعمه ودياب، لتحل المشكلة في ال24 ساعة القادمة، ونحن قلب واحد وقلبنا على المواطن وعلى زملائنا".