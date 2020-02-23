الشوبي :البوز سلاح الضعفاء والجهلة.. وصراحتي نابعة عن عشقي للفن

شارك الفنان، محمد الشوبي، في اليومين الماضيين، تدوينات فايسبوكية، تتحدث فيها عن نظرته لواقع الفن، معتبرا أن من لا يملك القدرة على الإبداع يلجأ إلى البوز، لتعويض ما يفتقر إليه.

وكتب الشوبي في إحدى تدويناته، تعبيرا عن رؤيته لمن يختلق البوز، وقال: “البوز سلاح الضعفاء، والجهلة لعدم قدرتهم على التواجد بطرق ابداعية حقيقية”.

وفي تدوينة أخرى، عبر الشوبي عن تصوره للفن، وقال: “الفن عين ترصد، وروح تغوص، وجسد يتحرر”.

وأبان الشوبي على أنه على علم بمن يصفه بالوقاحة، نظرا إلى مواقفه الصريحة، إذ دون: “عشقي للفن جعل مني صريحا مع الأعمال المقدمة حد الوقاحة، حسب زعمهم”.

ويعبر الشوبي دائما عن مواقفه الجريئة تجاه واقع الساحة الفنية، غير أن صراحته تجره، في بعض المرات، إلى خلافات مع من لا يتقبل طريقته في الانتقاد، وقد حدث ذلك سابقا مع المخرج، هشام العسري.