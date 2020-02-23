جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لبحث الإجراءات الوقائية من كورونا

أفادت معلومات صحافية عن أن "​مجلس الوزراء​ سيعقد جلسة يوم الثلاثاء عند الواحدة من بعد الظهر في ​القصر الجمهوري​ لبحث التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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