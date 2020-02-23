أفادت قناة "الميادين" عن حدوث ​زلزال​ ثالث بقوة 5.9 درجات على مقياس رختر يضرب محافظة آذربيجان الغربية في ​إيران​، وهو الزلزال الثالث الذي يضرب البلاد في أقل من 24 ساعة.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر، محافظة ​أذربيجان​ الغربية شمال غربي إيران. وبداية كان قد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال غربي إيران، وكان على عمق 6 كم، في المنطقة القريبة من الحدود مع ​تركيا​. وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.