وزير يمني يتهم قوات المجلس الانتقالي بالهجوم على وزارة النقل في عدن



محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

اتهم صالح الجبواني، وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالهجوم على ديوان وزارة النقل في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقال الجبواني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هجم غوغاء ما يسمى الانتقالي اليوم على ديوان وزارة النقل بعدن وكسروا مكاتبها، بما في ذلك مكتب الوزير والأرشيف ومكاتب الوكلاء ومدراء العموم".

وأضاف الجبواني: "هذا الفعل لم يقوموا به إلا بعد إتفاق الرياض مما يثير التساؤلات".

واكد وزير النقل، قيامهم بالخطوات القانونية" ولدى قيادة التحالف علم وننتظر منهم إجراءات تجاه هؤلاء".

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وتسيطر قوات المجلس الانتقالي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بعد أن خاضت اشتباكات مع القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في أغسطس الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في الخامس من نوفمبر الماضي على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن (جنوبي البلاد) وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.

كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ماقبل أحداث أغسطس الماضي وتسليم السلاح المنهوب.

وحتى اليوم لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض على الارض، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن عدم الالتزام به.