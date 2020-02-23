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البشير عبدو حاضر في مسلسل تلفزي – صورة

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محمد بوملي 0 تبليغ

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يرتقب أن يشارك الفنان البشير عبدو في مسلسل تلفزي جديد، يحضر له، حاليا، بعنوان “سلمات أبو البنات”، ويأتي ذلك بعد غياب طويل عن التمثيل.

وأعلن البشير عبدو عن تجربته الجديدة، التي تعيده إلى الأضواء، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، تضمن صورته مع مخرج العمل، وباقي الممثلين.

 

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وقال البشير عبدو عن التجربة الجديدة: “كان لي الشرف بالانضمام إلى هذه المجموعة الفنية الرائعة ببلادنا، في عمل فني تحت عنوان، سلمات أبو البنات، لمخرجه الكبير الصديق العزيز هشام الجباري”.

ويشارك في العمل الجديد كل من عمر لطفي، والسعدية لديب، ووجوه شابة، أتاح لها المخرج، هشام لجباري، فرصة البروز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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