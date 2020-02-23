البنك المركزي الياباني: استمرار تفشي فيروس كورونا سيؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي

أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورادو، الأحد، أنه في حال استمر تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد يؤثر الأمر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمية عن طريق إحداث خلل في سلسلة التوريد، مشدداً على ضرورة توخي الحذر. ونقلت وكالة "رويترز" عن كورادو قوله خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية التابعة لمجموعة العشرين في الرياض، إن "بنك اليابان سيحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية أثناء متابعة تطورات فيروس كورونا الجديد".



وأضاف أن "البنك المركز جاهز لتخفيف سياسته دون تردد إذا لزم الأمر، لكنه لا يرى سبباً للنظر في هذا الإجراء الآن"، مشيراً إلى أنه "لم يحدث تغير كبير لنظرة البنك بشأن الاقتصاد الياباني الذي يواصل التعافي بشكل معتدل".



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