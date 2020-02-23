ترامب غاضب لإجلاء امريكيين مصابين بكورونا دون ابلاغه

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين أمريكيين بارزين أمروا بإجلاء مجموعة من مواطنيهم المصابين بفيروس "كورونا" من اليابان دون التشاور مع الرئيس دونالد ترامب، ما أثار غضبه.
وأوضحت مصادر أن ترامب وافق السبت الماضي على ضرورة بقاء الأمريكيين المصابين في اليابان وعدم إجلائهم على متن طائرة واحدة مع الأصحاء.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت مع مسؤول صحي رفيع المستوى، عند اكتشف أمر إصابة 14 شخصا بفيروس "كورونا" من أصل 328 أمريكيا كانوا يعدون أصحاء وفي طريقهم إلى مطار، إجلاء المصابين أيضا "مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة" دون إبلاغ الرئيس وبعض الأعضاء في فريقه الخاص بمحاربة الفيروس، ودون مراعاة توصيات مراكز مكافحة الأمراض.
ووفقا لمسؤولين، كان ترامب غاضبا عندما علم عن تلك الخطوة التي أصبحت أمرا واقعا، مبديا عارضته لها، ومحذرا من أنها قد تضر بجهود إدارته للتعامل مع الفيروس.
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