ترامب يلمح لتوقيع اتفاق مع طالبان.. ويضع شرطا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إلى عزمه توقيع اتفاق سلام مع طالبان، غير أنه اشترط أن تسفر المفاوضات عن إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت 18 عاما.

وقال ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض "نعم، سأضع اسمي أسفل الوثيقة".

ولم يحدد ترامب نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه، إلا أنه قال ان القرارات تعتمد على التقدم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية.



وأشار إلى أن فترة الهدوء "صامدة ليوم ونصف. وسنرى ما سيحدث".

وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة في افغانستان، السبت، وموافقة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على "خفض العنف" لمدة أسبوع.

وأضاف ترامب"أريد أن أرى كيف ستكون فترة الأسبوع .. إذا نجحت خلال الأيام القليلة المقبلة، سأضع اسمي عليها. حان وقت عودة (الجنود) إلى وطنهم، وهم يريدون التوقف".

وتابع "أعتقد أن طالبان تريد التوصل إلى اتفاق كذلك. لقد تعبوا من القتال".

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تصريحات جاءت ردا على أسئلة صحفيين، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن واشنطن تستعد لتوقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية في 29 من فبراير/شباط الجاري.

وأكد بومبيو -في بيان الجمعة- أن واشنطن توصلت لاتفاق مع طالبان بشأن خفض أعمال العنف في البلاد بعد عقود من الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق مع طالبان بشأن خفض أعمال العنف في أفغانستان يعد خطوة مهمة في طريق السلام، داعيا الأفغان إلى اغتنامها.

ويزور ترامب الهند في أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

واستجاب ترامب لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة بلاده، حيث يرافق الرئيس الأمريكي وفد رفيع المستوى.

ويضم الوفد الأمريكي السيدة الأولى ميلانيا ترامب وابنة الرئيس إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر ومجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وتمثل زيارة ترامب الأولى إلى الهند تتويجا لتطور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي لتصبح شراكة استراتيجية كاملة.