شكرا لقرائتكم مجموعة العشرين تتبنى سياسات للحد من أثر كورونا على الاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين اتفقوا اليوم الأحد على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وتبني السياسات المناسبة للحد من تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وساد الاجتماع الذي استمر ليومين في الرياض القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعا، وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

ودعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع للمسؤولين الماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.

وقالت في بيان "قطعا نأمل في نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية".