وزير المال السعودي: السعودية كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني

نقلت وكالة "​رويترز​" عن وزير ​المال​ السعودي محمد عبدالله الجدعان، أن "السعودية على تواصل مع الدول المعنية بشأن ​لبنان​ وستواصل متابعة ما يحدث"، مؤكدا أن "السعوديةكانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني".

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