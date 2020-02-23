محافظ دمياط: ممشى سياحي وتوحيد واجهات المطاعم في "الجربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لبحث آخر المستجدات في خطة تطوير منطقة الجربي بمدينة رأس البر، وكذلك الإجراءات التي جرى اتخاذها للبدء في عملية التنفيذ.
تناول الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية استعراض مشروع التطوير والتخطيط، ووجهت المحافظ خلاله بالإسراع في توحيد واجهات الكافتيريات والمطاعم الموجودة بطول المنطقة.
وكشفت عن تدشين ممشى سياحي بالجربى وفقاً لاشتراطات محددة لتواكب أفضل المناطق السياحية، وذلك في ضوء مشروعات التنسيق الحضاري التي تتبناها المحافظة منذ أواخر العام ٢٠١٨ للقضاء على العشوائية التي كانت تعاني منها بعض المناطق بالمدينة وإعادة تخطيطها لاستعادة مكانة رأس البر على خريطة السياحة المصرية.
وأضافت منال عوض أن المنطقة تعد المدخل الرئيسي لمدينة رأس البر، وأحد أهم المعالم بها على مدار الأعوام الماضية، مؤكدة على الانتهاء من جميع الأعمال في مايو المقبل، قبل حلول الموسم الصيفي لهذا العام.
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