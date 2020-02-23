معلومات عن وزارة الخدمة المدنية في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الأحد عن إعتماد نتائج دراسة شمولية 11 وظيفة بلائحة الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة.

وجاء في تصريحات لإبراهيم الحميضي، المشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات بالوزارة أن الوظائف المشمولة هي: صيدلي، مساعد صيدلي، فني صيدلي، فني آشعة، فني تمريض، مساعد صحي، أخصائي مختبر، فني مختبرات، فني علاج طبيعي، فني أسنان، فني تخدير، بالإضافة إلى وظائف أعمال أمناء المستودعات الطبية.

ونقدم إليكم بعض المعلومات الخاصة بوزارة الخدمة المدنية السعودية

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حيث قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن الإشراف

على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى وزارتها حاليا سليمان بن عبدالله الحمدان.

وأول من وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز آل سعود، مع بدايات تأسيس المملكة وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ (1927م)، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك. وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها

تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1347هـ (1929م) أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات، واحدث على اثر ذلك وظيفة (مأمور السجل) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعني بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم.

وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1350 هـ، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات.