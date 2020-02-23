ريال مدريد “يتلقى” ضربة موجعة.. الإصابة “تهدد” موسم هازارد

تلقى مسؤولو وأنصار فريق ريال مدريد خبرا سيئا بعدما تأكد غياب نجم الفريق هازارد لمدة طويلة بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن هازارد لن يغيب فقط عن مبارتي مانشيستر سيتي وبرشلونة، وإنما لما تبقى من مباريات الموسم رغم عدم تحديد فريق العاصمة لمدة الغياب.

وشدد المصدر ذاته، إستنادا إلى الطاقم الطبي للفريق، أن اللاعب هازارد يعاني من إصابة بليغة وأن عودته للميادين رهينة بمدى تجاوبه مع البرنامج العلاجي، مبرزا في السياق ذاته أن الإصابة آلمت به في الرجل ذاتها التي كانت سببا في غيابه لمدة 3 أشهر.