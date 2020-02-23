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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تهاجم مواقع الإصلاح في شبوة والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
هاجمت المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة، اليوم الأحد، عدد من المواقع التي تتمركز فيها مليشيا الإصلاح في منطقة الظاهرة بمديرية جردان.
وقال شهود عيان انهم سمعوا أصوات اشتباكات عنيفة وبمختلف الأسلحة عند الساعة الرابعة من فجر اليوم، بين المقاومة الجنوبية ومليشيا الإصلاح التي تتمركز على مشارف المنطقة.
وشوهدت سيارات إسعاف واطقم عسكرية، صباح اليوم يعُتقد انها تنقل قتلى وجرحى، وهي في طريقها إلى مدينة عتق.
وياتي هجوم المقاومة اليوم، بعد حملة مداهمات شنتها مليشيا الإصلاح يوم أمس في عددا من القرى في منطقة الظاهرة بحثا عن جنود ينتسبون للنخبة الشبوانية.
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