تركيا تغلق حدودها مع إيران "مؤقتا" بسبب تفشي كورونا

أعلنت السلطات التركية، الأحد، إغلاق حدودها مع إيران "مؤقتا"، مرجعة ذلك لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إنه "تم توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران اعتبارا من مساء الأحد".

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وفي وقت سابق، أعلنت إيران تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد إلى 8، بالإضافة إلى 43 حالة إصابة بالمرض.

ووقعت معظم حالات الإصابة بالفيروس في مدينة "قم"، التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.

فيما سجلت الصين انخفاضا آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه، الأحد، وتعافى نحو 23 ألفا من المرض حول العالم.

وارتفع إجمالي الإصابات حول العالم إلى 78726 حالة، لكن مسؤولي الصحة حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تراجع تفشي المرض.