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هل انتهى موسم هازارد مع ريال مدريد؟

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق الإسباني، عن حجم إصابة نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، التي تعرض لها في مواجهة ليفانتي، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الليغا.

وذكر النادي في البيان الرسمي، الذي نشره الموقع الإلكتروني "بعدما خضع هازارد للفحوصات الطبية اليوم، تم تشخيص إصابته بشق في عظمة الشظية اليمنى، وفي انتظار التطورات".

وخرج هازارد من أرض الملعب وهو يشعر بالألم بعد التحامه مع خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، ووضع ضمادة على قدمه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

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وتلقى ريال مدريد الخسارة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ، قبل لقاء الكلاسيكو في الجولة المقبلة.

وأكدت الصحف الإسبانية أن هازارد سيغيب على الأقل لمدة شهرين.

أما صحيفة "ماركا" فقالت إن موسم هازارد انتهى تقريبا.

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