بيان للصدر بشأن كورونا بعد عودته من قم

الأحد 23 فبراير 2020

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بياناً دعا فيه إلى التصدي لفيروس كورونا، معربا عن توقعه بأن الفيروس لن يدخل العراق.



وفي البيان الذي نشره المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، دعا الصدر أنصاره "للوقاية المعنوية فضلا عن الوقاية الصحية مشددا على أهمية التضرع والدعاء."

يشار إلى أن الصدر عاد السبت إلى العراق قادما من مدينة قم الإيرانية التي كان مقيما فيها منذ عدة أشهر، بعد ظهور فيروس كورونا فيها.

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وكان الصدر غادر العراق إلى إيران قبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر الماضي، قبل أن يعود لفترة وجيزة في نوفمبر ويظهر في ساحة الاحتجاج الرئيسية في مسقط رأسه بمدينة النجف.

ولم تستمر زيارته لمدينة النجف سوى أيام قليلة حيث اضطر إلى المغادرة مرة أخرى لمدينة قم الإيرانية بعد تعرضه لهتافات مناوئة من قبل المحتجين الذين اتهموه بمحاولة ركوب موجة التظاهرات.

وجاءت عودة الصدر لمدينة النجف السبت، بعد ثلاثة أيام من انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة قم ومدن إيرانية أخرى.