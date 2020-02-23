تنشر الخليج 365 وثائق تتضمن قراراً لمحكمة القضاء الإداري بإعادة محمد جميل المياحي محافظاً لواسط. وكان مجلس واسط قرر، خلال جلسة طارئة عقدها في الـ14 من تشرين الثاني الماضي، إقالة المحافظ محمد جميل المياحي، وفي الـ24 من كانون الأول الماضي، اعتبرت محكمة القضاء الإداري القرار "قانونياً". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. المحكمة الادارية تصدر قراراً بمباشرة المياحي محافظا لواسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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