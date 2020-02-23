صالح يؤكد أهمية إتاحة 'الفرص المتساوية' في التعيين أمام العراقيين

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، على ضرورة تطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتهيئة فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أهمية إتاحة "الفرص المتساوية" في التعيين أمام العراقيين.
وأكد صالح، وفقاً للبيان، "أهمية أن يلعب المجلس دوراً أساسياً في رفع مستوى الوظيفة العامة وتطويرها وإتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين بما يحقق العدالة الاجتماعية، وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها".
وشدد على "ضرورة تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة".
من جانبه، استعرض رئيس وأعضاء مجلس الخدمة "الخطوات التي حققها المجلس في الارتقاء بواقع الهيكل الوظيفي للدولة بما ينسجم والتطور الذي يشهده العالم في مجالات العمل والاقتصاد".
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