شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة :إهتمام واسع بتدريب العاملين لتأهيلهم لسوق العمل بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أن الوزارة تولي إهتمام كبير بملف التدريب المهني، لاسيما ووعدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي بأن يتم تدريب العاملة المصرية على أعلى مستوى وفي كافة التخصصات وأن يكون هناك نهضة في هذا المجال، لافتاً إلي سعي الوزارة لتأهيل الأيدي العاملة المصرية بقوه لأحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إمكانية تصدير العاملة المصرية للخارج.

وقال سعفان، إنه تم تطوير 14 مركز تدريب من أصل 38 مركز بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي 14 وحدة متنقلة، مشيراً إلي أن هذه الوحدات حققت نجاحا وصدى كبيراً لدى الشباب المتدرب الراغب في الالتحاق بسوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي.

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واضاف وزير القوي العاملة، أن الوزارة تعمل على توفير الموارد ذاتيا لتطوير مراكز التدريب والوحدات المتنقلة لعدم تحميل موازنة الدولة بأي أعباء.

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة الشئون العربية النائب أحمد رسلان بدور الوزارة في الحفاظ على حقوق العاملة المصرية، مؤكدا أنها تعمل بآليات جديدة وتسعى إلى تحقيق المزيد من الانضباط، كذلك أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة بدور الوزير في تطوير العمل داخل الوزارة بما يحقق كفاءه العاملين.

جدير بالذكر، أن الإجتماع حضره ممثلين عن الوزارة المعنية والجهات صاحبة الشأن في ملف العاملة المصرية في الخارج، عدد من النواب مقدمي طلبات الإحاطة والمناقشة.