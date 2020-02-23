شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: الحكومة قلبها على الفقير والغنى..والقطاع الخاص العمود الفقرى للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن الحكومة حريصة كل الحرص على كل طبقات الشعب الفقيرة والمتوسطة والغنية، مؤكدا أيضا حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وتعزيز استثماراته القائمة باعتباره العماد الرئيسى للاقتصاد القومى، قائلا: "الحكومة قلبها على الناس وعلى الشعب وعلى الفقير والغنى، وهذا دورنا وواجبنا، والقطاع الخاص هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى".

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.

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كما أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مصانع الإنتاج الحربى قطعت شوطا كبيرا فى مجال صناعة بطاريات السيارات، مضيفا "هذا تحدٍ، ولن أعلن عن تفاصيل ما توصلت إليه صناعة البطاريات إلا بعد الوصول لمستوى معين"، موضحا أن أوضاع شركة النصر للسيارات مطروحة للمناقشة، وأن الدولة ستصل لقرار بشأنها فى وقت قريب وستقوم بالإعلان عنه فى وقتها.

وأشار إلى أن حجم الإنجازات التى حدثت فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية لم يتحقق من قبل، مستطردا "لا أجامل حين أقول إن ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات لم يتحقق خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، ما حدث محصلش من عشرات السنوات من بنية تحتية ومشروعات مدن جديدة وطرق وكبارى، ومصر لما يتولاها قيادة جيدة بتطور"