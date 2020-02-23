مواطنون يتوافدون على ساحة النصر بالبيضاء…الاستعدادات جارية لمسيرة “تقهرنا”-صور

بدأت جموع المحتجين، من مختلف مدن المغرب، تتوافد على “ساحة النصر”، بدرب عمر، بالدار البيضاء، استعدادا لانطلاق المسيرة، التي دعت إليها الجبهة الإجتماعية المغربية، التي تضم العديد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية وهيئات من المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة أحزاب اليسار.

ويحمل المحتجون المتوافدون على ساحة النصر هذا الصباح، لافتات وشعارات، من بينها، شعار “تقهرنا”، “كرامة فين هيا”، كما شكل مطلب إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” أحد أهم الشعارات.

كما تشهد ساحة النصر وبعد شوارع العاصمة الإقتصادية تزامنا مع تنظيم المسيرة، تطويقًا أمنيا كبيرا، لتأمين المسيرة.