الصحة ايرانية: الكورونا وصل الى ايران عبر شخص سافر للصين برحلة غير مباشرة

أعلن وزير الصحة في إيران، سعيد نمكي أن "التحقيقات أظهرت انتقال فيروس كورونا لإيران عبر شخص في مدينة قم سافر إلى الصين في رحلة غير مباشرة ".
هذا وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن "حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 7 أشخاص".
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