الصحة ايرانية: الكورونا وصل الى ايران عبر شخص سافر للصين برحلة غير مباشرة

أعلن ​وزير الصحة​ في ​إيران​، ​سعيد نمكي​ أن "التحقيقات أظهرت انتقال ​فيروس كورونا​ لإيران عبر شخص في مدينة قم سافر إلى ​الصين​ في رحلة غير مباشرة ".

هذا وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن "حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 7 أشخاص".