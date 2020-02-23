انطلقت مسيرة إحتجاجية في نهر الكلب تحت عنوان "أنقذوا نهر الكلب"، اعتراضًا على تشييد مركز للتيار الوطني الحر في الجبل الاثري الموجود في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة في نهر الكلب احتجاجا على أعمال الحفر لإنشاء مركز للتيار الوطني الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.