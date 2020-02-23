قتلى وجرحى بزلزال ضرب الحدود التركية الإيرانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، محافظة أذربيجان الغربية الواقعة غربي إيران بمحاذاة الحدود التركية، متسببا بأضرار لم يعلن عن جميعها بعد.
وأعلنت السلطات التركية مصرع 7 مواطنين في ولاية وان القريبة من الحدود الإيراني، وإصابة آخرين، بسبب الزلزال الذي وقع في منطقة كوتور التابعة لأذربيجان الغربية.
وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأوقع الزلزال 25 جريحا في شمال غربي إيران وتسبب بأضرار مادية محدودة، وفق التقديرات الأولية لمنظمة الطوارئ الإيرانية.
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