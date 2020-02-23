نبض_الشبكة: سخرية من كورونا بطابع سياسي وتحذيرات من الاستهتار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الأنباء عن زيارة سياح كوريين شُخصوا لاحقا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى الناصرة ومناطق أخرى في البلاد، موجة من التعلقيات الساخرة والجادة والمحذرة من تداعيات الإصابة بالفيروس الخطير.

وما أن أعلنت بلدية الناصرة أمس السبت، عقد اجتماع طارئ مع مدراء المستشفيات في المدينة، في أعقاب اكتشاف الفيروس لدى السياح، تدفقت منشورات على "فيسبوك" حول النبأ، طغى عليها الطابع الساخر.

وربط البعض بين الأوضاع السياسية في البلاد، وبين الفيروس، تارة مشيرين إلى أن تفشي كورونا المستجد لن يكون "أسوأ" من المتغيرات السياسية التي تؤثر على حياتهم، وتارة مشيرين إليه على أنه "الخلاص"، ساخرين من الحالة بأكملها، ومن أن الوفد السياحي الكوري قد زار مناطق عديدة في البلاد، وكأنه "يتعمد" نشر المرض.

أما البعض الآخر، فقد حذروا من تداعيات هذا التناول الساخر للموضوع، مشددين على أنه لا يجب أن يستهتر الناس بخطورة الفيروس الذي أصاب عشرات الآلاف في الصين، وأدى إلى وفاة أكثر من ألفي شخص منذ انتشاره في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحتى اليوم.

وأشار هؤلاء إلى أهمية اتباع التعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، وغيرها من الجهات الموثوقة، لألا يكون الاستهتار سببا للإصابة بالفيروس، داعين إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

وحذّر الدكتور في العلوم الطبية، عمّار أبو قنديل، من الاستهتار بالفيروس مشيرا إلى تعليمات طبية قد تقي الناس من الإصابة به، قائلا في منشور على "فيسبوك": "نسبة الوفيات في الصين جراء وباء الكورونا حوالي 0.0001 بالمئة من عدد السكان.

فقط قبل عشرات السنوات كان يموت مليارات من الناس جراء وباء.

هذا التحول بالمعطيات مش لأنه فيروس "الكورونا" يمكن الإستخفاف فيه او لأنه بعيد عنا او لعدم وجود مؤامرة كونية إنما نتيجة ثلاثية مكونة من:

طب متطور، تخطيط مسبق وإنضباط مجتمعي!

من نظرية المؤامرة (في ناس تقريبًا عرفت اسم المختبر الأمريكي)، لنكت على الصينين والإستخفاف بعاداتهن وصول لتصوير للوفد الكوري والتنكيت على شعوب آسيا وشكلها.

هاي الشعوب لولا إنضباطها وتطورها ولولا بدأ إنتشار هذا الفيروس بمصر أو بالناصرة كان صرنا طايرين.

توصيل المعلومة كاملة وعدم إستغلال خوف الناس والحد من التنكيت ممكن ينقذ حياة الناس".

وكتب مصطفى ريناوي: "

وزارة الصحة : إذا لم نتبع القواعد اللازمة فسوف ينتشر فيروس الكورونا في البلاد على نطاق واسع

وأهم القواعد، بحال الشعور بأحد عوارض الفيروس، التوجه لأقرب مستشفى أو الإتصال بالإسعاف..

نشرت ستاتوس هزلي بس كان القصد منه انه أي شخص كان بالقرب من المجموعة الكورية يروح عالمستشفى، بس الطريقة خلتني أمحاه بعد ١٠ دق..

إنتشار الفيروس وإستهواننا بالموضوع ممكن يقتل ناس قريبة مننا! والله يخلي كل أحبابنا وأحبابكم

برسالة أخرى، تم التوجه للعائلات بطلب عدم إرسال أطفالهم لمحلات عامة، والبقاء ضمن إطار البيت والمدرسة بالفترة القريبة(١٤ يوم)

كل رسالة رسمية التقيّد فيها بساعد بحصر الفيروس، وهذا أهم اشي حاليا".

Advertisements

وسخر سعد عمر من انتشار الفيروس قائلا: "ان الله اذا احب عبدا ابتلاه ..

والواضح انو ربنا فضلنا ع كل خلقو بالامتحان والصبر ..

بعدين كرونة شو الي جاين يحكو عليها حدا عندو سيادة الرئيس محمود عباس والشباب الطيبة بسال عن كرونا ولا غير كرونا؟".

وأشارت فاتن شفيق كبها إلى موقف شهدته في مكان عام: "اليوم انجبرت انصت لحديث بين زلام اثنين.

الاول بقول لصاحبه 'اقلك..كورونا ولا نتنياهو يودينا ع ضفه'.

هون خلص الحديث".

وسخر محمد زيدان من الأنباء: "احتلال، حروبات، جرائم وعمليات قتل.....

وبالاخر نموت من عطسة!!!!!

والله مش حلوة".

وكتب علي مواسي ساخرا: "الإخوان الكوريّين، على درب السيّد المسيح، مخلّوش محلّ حطّ إجره فيه إلّا وكورنوه.

أعطنا الكمّامة لننجو،

ولا تدخلنا في الحجر الصحّي،

ونجّنا من الفيروس،

يا ربّ".

اقرأ/ي أيضًا | سياح زاروا الناصرة أُصيبوا بـ"كورونا": اجتماع طارئ مع مدراء المستشفيات